Власти Сургута не планируют строить тротуар на улице Шидловского до 2027 года

Жители Сургута пожаловались на отсутствие тротуара на улице Шидловского на участке от Привокзальной до Крылова. По словам горожанина Сергея К., после ремонта дороги пешеходная зона там так и не появилась. Свое обращение он оставил в комментариях под постом главы города Максима Слепова во ВКонтакте.

«А строительство тротуара по улице Шидловского (участок от Привокзальной до Крылова) когда начнется?» – поинтересовался сургутянин.

В администрации ответили, что устройство тротуара возможно только при реконструкции дороги:

«Работы по устройству тротуара по улице Шидловского возможно провести только при реконструкции дороги. В ближайшее время такие работы не запланированы».

Такой ответ вызвал вопросы у жителя. Сергей К. напомнил, что в 2023 году улицу Шидловского от Привокзальной до Крылова планировали отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», однако позже сроки выполнения работ были перенесены.

Кроме того, сургутянин рассказал, что осенью прошлого года обсуждал этот вопрос с директором департамента городского хозяйства Андреем Стеценко.

«Андрей Алексеевич сказал, что тротуар не стали делать, потому как ливневки в проекте не предусмотрели, и в 2026 году тротуар будет построен. А вы говорите про некий капремонт. Что вы тогда делали в 2025 году?» – написал житель.

Напомним, в 2024 году глава Сургута Максим Слепов, отвечая на обращения жителей микрорайонов ПИКС и Ж/Д, заявлял, что дорожная инфраструктура в этой части города не успевает за темпами жилищного строительства. Тогда он сообщил, что в 2025 году на улице Шидловского на участке от Привокзальной до Крылова планируется провести капитальный ремонт.

Однако в апреле 2025 года в Думе Сургута обсуждалась возможность выполнить работы в усеченном формате. Директор департамента городского хозяйства Сергей Алексеев пояснял, что на прилегающей территории продолжается активное строительство, а основной заезд техники осуществляется через улицу Шидловского. По этой причине власти планировали сначала отремонтировать проезжую часть, а к устройству ливневой канализации, освещения, остановочных комплексов и другой инфраструктуры вернуться позднее. Об этом сообщало издание ОМЕДИА!.

В администрации также уточнили, что строительство тротуара на участке улицы Шидловского от Привокзальной до Крылова не входит в планы на 2026-2027 годы.