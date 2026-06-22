Югра вошла в топ-10 регионов России по материальному положению населения

Югра заняла 10-е место среди российских регионов по материальному положению населения в 2025 году, сообщает РИА Новости в свежем рейтинге. Согласно данным Росстата, отношение медианных доходов жителей округа к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,52.

Доля населения за чертой бедности в Югре достигла 5,2%. За год этот показатель снизился на 0,4 процентного пункта.

По данным аналитиков, в среднем по России соотношение медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2025 году составило 2,19. На этом фоне показатель Югры оказался выше среднероссийского уровня.

Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ с показателем 3,99. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ — 3,98, Чукотский автономный округ — 3,65, Магаданская область — 3,28 и Москва — 3,13. В десятку также вошли Сахалинская и Мурманская области, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

В целом по стране реальные денежные доходы населения в 2025 году выросли на 7,7%. Годом ранее рост составлял 9,9%. При этом доля россиян с доходами ниже официального уровня бедности снизилась с 7,1% до 6,7%.