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​Вода может стать мутной: в Сургуте начинается неделя промывки сетей

Горводоканал назвал адреса отключений воды с 22 по 28 июня в Сургуте

​Вода может стать мутной: в Сургуте начинается неделя промывки сетей
Фото: siapress.ru

С 22 по 28 июня в Сургуте пройдут промывки сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения. Во время работ на сетях вода у некоторых жителей может временно изменить цвет или стать мутной, предупредили в Горводоканале.

Уже сегодня, 22 июня, промывка систем отопления и горячего водоснабжения проводится в домах на улицах Губкина, 9 и 11, Просвещения, 42, Гагарина, 30, а также на проспекте Мира, 10 и бульваре Писателей, 21.

Кроме того, 22 и 23 июня с 8:00 до 18:00 работы пройдут в домах на улицах Федора Салманова, 2, Мелик-Карамова, 74а и 74б, а также на проспекте Пролетарском, 32. В эти же дни будут промывать системы холодного водоснабжения и отопления в домах №13 на улице Лермонтова и №5 на проспекте Мира.

С 22 по 23 июня с 8:30 до 18:00 специалисты СГМУП «ГТС» также проведут промывку внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения в 32 микрорайоне от ЦТП-79 на улице 30 лет Победы, 56/1.

С 23 по 25 июня с 8:30 до 17:00 запланирована промывка внутриквартальных трубопроводов горячего водоснабжения в 10 микрорайоне от ЦТП-65 на улице Просвещения, 33.

24 июня жителей ряда домов на улице Дзержинского ждет понижение давления холодной воды. Ограничения будут действовать с 9:00 до 11:00.

Наиболее масштабные отключения запланированы на 25 июня. С 9:00 до 17:00 без холодной воды временно останутся жители домов на улицах 30 лет Победы, Быстринской, Бажова, Бахилова и Островского.

26 июня понижение давления холодной воды ожидается в домах на улицах Дзержинского, Декабристов и Майской.

Полный список адресов, где запланированы промывки, отключения и понижение давления воды, опубликован в соцсетях Горводоканала. Ознакомиться с ним можно здесь.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 89, комментариев: 0
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