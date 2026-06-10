В Сургуте установят около 50 новых теплых автобусных остановок

В Сургуте в этом году установят около 50 новых автобусных остановок. На закупку и монтаж современных теплых комплексов муниципалитет направит 114 млн рублей, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Новые павильоны заменят старые конструкции и появятся на площадках, где остановок раньше не было. Все комплексы выполнят в едином стиле и оборудуют для комфортного ожидания транспорта в любое время года.

Внутри установят инфракрасные обогреватели, освещение и информационные табло для отслеживания движения автобусов. Каждый павильон также оснастят камерами видеонаблюдения, которые должны помочь в борьбе с вандализмом.

Еще 46 остановок дополнительно оборудуют комплексами безопасности и информирования. На них появятся электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Контрастные надписи сохранят читаемость в темноте и при плохой погоде.

Камеры с ночной съемкой подключат к системе «Безопасный город». Также власти планируют внедрить круглосуточный мониторинг технического состояния павильонов. Подрядчик должен завершить монтаж и наладку оборудования до 30 сентября.

Конкретные остановки выберут с учетом пассажиропотока. В первую очередь новые комплексы установят там, где ежедневно проходит больше всего людей. Полный список адресов опубликуют после завершения конкурсных процедур.

Контракт на поставку и монтаж павильонов пока не разыгран. Одновременно в городе уже приводят в порядок действующие остановки после зимы: специалисты моют посадочные площадки и очищают стекла