Тюменская область остается открытой для новых инвесторов

Тюменская область сохраняет высокие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв седьмую строку. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, комментируя итоги исследования, представленные на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава региона отметил, что в ближайшее время будет проведен детальный анализ результатов для определения дальнейших шагов. «Продолжим тесное взаимодействие с бизнес-сообществом – с нашими надежными партнерами, компаниями, которые реализуют крупные проекты в регионе. По-прежнему большое внимание будем уделять малому и среднему бизнесу, особенно в небольших населенных пунктах. И, конечно, Тюменская область всегда открыта для новых инвесторов», – заявил Александр Моор.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов привел конкретные цифры, подтверждающие привлекательность региона. По итогам 2025 года объем инвестиций в реальный сектор экономики вырос. С начала 2026 года регион уже привлек новые инвестиционные проекты на общую сумму 30 миллиардов рублей, а в стадии проработки находятся проекты еще на 60 миллиардов рублей. Кроме того, по итогам ПМЭФ-2026 достигнуты договоренности о реализации ряда новых инвестпроектов с серьезными объемами финансирования.

Тюменская область остается лидером по сопровождению инвестпроектов и работе с инвесторами. Ряд регионов уже успешно внедряют тюменские практики в этой сфере. По результатам анализа рейтинга инвестиционная команда во главе с губернатором и предпринимательское сообщество разработают комплекс мер для дальнейшего улучшения делового климата.

«Уверен, нашей команде по силам любые самые амбициозные задачи», – подчеркнул Александр Моор.