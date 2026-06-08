После последнего слова бывшего главы Сургута суд изменил порядок рассмотрения дела

Бывший глава Сургута Андрей Филатов выступил с последним словом в городском суде и заявил, что не согласен с квалификацией предъявленных ему обвинений. После этого суд принял решение рассматривать дело в общем порядке, сообщает sitv.

Обращаясь к судье, Филатов признал, что оказался в сложившейся ситуации по собственной вине, однако отверг версию о том, что был организатором преступной схемы.

«Да, я совершил ошибку и признаю свою вину, что я оказался в этой ситуации, но я не был организатором, я ничего не организовывал и никем и ничем не руководил. Я считаю, что мои действия квалифицированы неверно. Максимум, что там может быть, посредничество. Я считаю, что мои действия должны быть переквалифицированы и пересмотрены. Я прошу Вас рассмотреть данный вопрос в общем порядке», – заявил обвиняемый.

Выслушав мнение сторон, судья удовлетворил ходатайство Филатова. В результате уголовное дело будет рассматриваться заново в общем, а не в особом порядке. Следующее заседание назначено на 24 июня.

Напомним, в начале июня в Сургутском городском суде состоялись прения сторон по уголовному делу бывшего главы города. По информации пресс-службы судов Югры, Андрея Филатова обвиняют по 13 эпизодам незаконного получения денег лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

По версии следствия, организованная группа, которой с 2023 года руководил Андрей Филатов, а ранее – бывший депутат думы Югры и бизнесмен Александр Колодич, создала две управляющие компании – ООО УК «Диалог» в Нижневартовске и ООО «Доверие» в Лангепасе. Как считает следствие, компании заключали договоры с подрядчиками и индивидуальными предпринимателями на обслуживание жилого фонда, а часть полученных средств подрядчики должны были передавать в качестве вознаграждения. Общий объем незаконного дохода следствие оценивает примерно в 130 миллионов рублей.

Государственный обвинитель попросил признать Андрея Филатова виновным и назначить ему шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на условном наказании без реального лишения свободы.