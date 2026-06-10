Жители УрФО чаще других россиян оформляют налоговые вычеты

Больше 31% жителей Уральского федерального округа оформляют налоговый вычет ежегодно. Этот показатель выше общероссийского, который составил 25%. Каждый пятый россиянин не знает, за какие услуги можно получить возврат части суммы. Такую статистику получили в ВТБ в ходе мартовского опроса 1500 жителей в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.

При этом спрос на упрощенные цифровые сервисы растет – треть респондентов готова доверить подачу документов на налоговый вычет банкам. Региональные приоритеты, по данным банка, отличаются.

В Приволжском округе чаще рассчитывают на налоговый вычет за лечение, в Северо-Западном и Северо-Кавказском – за недвижимость, в Уральском – за инвестиции и образование, Москва и Московская область – за спорт, а Дальний Восток – за благотворительность. Среди ключевых барьеров получения налогового вычета россияне называют недостаток информации и нехватку времени на сбор документов.