Технопарк Югры принял двух новых резидентов с инновационными проектами

Технопарк Югры пополнился двумя новыми инновационными резидентами. Экспертная комиссия одобрила проекты цифровой платформы для локальных активностей и системы раннего обнаружения торфяных пожаров, сообщили в департаменте промышленности региона.

Индивидуальный предприниматель Владимир Цейтлин представил проект «ВДВИЖ» — цифровую P2P-платформу локальных активностей и реальных встреч на базе мессенджера MAX. Сервис должен помогать жителям Ханты-Мансийска находить интересные события и единомышленников. Платформа уже задепонирована на сервисе n’RIS по реферальной ссылке Технопарка Югры.

Компания «Нейроникс» из Сургутского района разработала интеллектуальную систему мониторинга и раннего обнаружения торфяных (или зомби-) пожаров. Проект предусматривает использование беспилотных авиационных систем и технологий искусственного интеллекта.

Разработка должна повысить эффективность наблюдения за природными территориями и ускорить реагирование на угрозы возгорания торфяников.

В оценке проектов участвовали специалисты Технопарка Югры, Фонда поддержки предпринимательства «Мой Бизнес», Торгово-промышленной палаты Югры, Фонда развития Югры и отраслевые эксперты.