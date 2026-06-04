Врачи Югры изучают бальзам «Югралан» для лечения хронических кожных заболеваний

Югорские врачи и ученые изучают новый бальзам «Югралан» для лечения хронических кожных заболеваний. В клинических исследованиях участвуют специалисты Ханты-Мансийского и Сургутского клинических кожно-венерологических диспансеров, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

«Югралан» разработали ученые Научно-аналитического центра рационального недропользования имени В. И. Шпильмана. Исследование проводят совместно с Национальным медицинским исследовательским центром реабилитации и курортологии.

Бальзам представляет собой водонефтяную эмульсию на основе нефти, добываемой в Югре. Она аналогична нафталановой нефти Азербайджана. Подобные средства давно применяют в дерматологии благодаря противовоспалительным и смягчающим свойствам.

Югорские специалисты изучают возможности «Югралана» при лечении псориаза, атопического и себорейного дерматитов. В исследовании участвуют взрослые пациенты.

Врачи-дерматовенерологи вместе с научными сотрудниками оценивают эффективность и безопасность применения бальзама, подбирают оптимальные схемы лечения и отслеживают реакцию кожи на терапию. Первый этап исследования уже завершен. По наблюдениям специалистов, у части пациентов уменьшается гиперемия, снижается сухость и стянутость кожи. Побочных реакций и обострений не отмечается.

В депздраве подчеркивают, что проект реализуют югорские медицинские и научные организации. Такая работа может стать основой для появления новых региональных разработок и внедрения современных методов терапии в клиническую практику.