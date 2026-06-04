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​Цифры впечатляют: россияне заработают на вкладах 7 трлн рублей

Прогноз: россияне заработают на вкладах рекордные 7 трлн рублей в 2026 году

​Цифры впечатляют: россияне заработают на вкладах 7 трлн рублей
Эрик Романенко

7 трлн рублей заработают на своих вкладах россияне в этом году. В первом полугодии общая сумма процентного дохода составит 3,7 трлн, что примерно сопоставимо с показателями за аналогичный период прошлого года, заявил на ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«Это говорит о стабильной сберегательной активности на очень высоком плато. По итогам года процентный доход увеличится примерно до 7 трлн рублей. Каждый третий банковский клиент по-прежнему активно сберегает», – прокомментировал топ-менеджер.

Средний размер одного вклада составляет более 550 тыс. рублей, а накопительного счета – более 137 тыс. рублей. По данным банка, примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. Портфель сбережений россиян уже насчитывает свыше 67,5 трлн рублей, что на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 161, комментариев: 0
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