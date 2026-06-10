Новый сервис доставки роботов запустят в Тюмени до конца лета 2026 года

До конца лета 2026 года в Тюмени появится роботизированная доставка продуктов. Тюмень станет первым городом Сибири, где внедрят этот сервис. Воспользоваться им смогут жители Калининского, Восточного, Ленинского и Центрального округов. На старте роботы будут доставлять заказы «Яндекс Лавки», а затем добавятся сервисы «Еда» и «Доставка», сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.

«Подобные проекты демонстрируют, как современные технологии могут быть полезны в повседневной жизни, делая привычные сервисы доступнее и комфортнее для жителей. В нашем регионе мы активно внедряем практичные и перспективные решения, которые приносят ощутимый результат нашим гражданам», – отметил заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В настоящее время по районам будущей рободоставки уже курсируют роботы-картографы. Внешне они напоминают обычных доставщиков, но их задача – составление сверхподробной карты местности. Такая карта позволит роботам уверенно ориентироваться в городе в любую погоду и в любое время суток. В Тюмени будут работать роботы-доставщики нового поколения – это первые роботы компании, выпускаемые серийно.

Напомним, что в Тюменской области уже активно развиваются цифровые сервисы для жителей. В мессенджере МАКС работают чат-боты для записи к врачу, в ЗАГС, для получения услуг МФЦ и мер поддержки. Внедрение роботизированной доставки станет еще одним шагом в цифровой трансформации региона.