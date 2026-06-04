В Югре реализуют проект ЦОД на попутном нефтяном газе

На Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений между Минэкономразвития РФ, правительством Югры и ООО «Кастор Западная Сибирь». Проект предусматривает использование попутного нефтяного газа для выработки электроэнергии, которая будет направляться на работу центра обработки данных, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на правительство региона.

Документ подписали первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, директор департамента экономического развития Югры Сергей Толстых и генеральный директор ООО «Кастор Групп» Константин Иващенко. Подписание прошло в присутствии министра экономического развития России Максима Решетникова и заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева.

«Вырабатываемая электроэнергия будет поставляться по долгосрочному контракту для электроснабжения центра обработки данных. Проект реализует модель эффективной утилизации ПНГ с одновременным решением задачи энергоснабжения быстрорастущего сегмента цифровой экономики», — сообщили в правительстве Югры.

Проект предполагает создание 39 новых высококвалифицированных рабочих мест. Срок его реализации рассчитан на 2025-2037 годы.

Ожидается, что за этот период проект обеспечит значительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Утилизация попутного нефтяного газа составит 51 млн кубометров в год, что соответствует требованиям законодательства о рациональном использовании ПНГ.