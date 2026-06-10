Эксперт обозначил принципы финансовой грамотности

В условиях, когда поток советов по личным финансам чрезмерно велик и порой противоречит сам себе, острее встаёт вопрос: каким рекомендациям можно доверять, а какие лишь отнимают время и повышают риски? Два базовых принципа для финансовой грамотности назвал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Первое – это читать первоисточники, официальную информацию государственных ведомств и кредитных организаций. Они регулярно публикуют обзоры новейших схем злоумышленников, чтобы люди им не поддавались.

«Второе – это найти себе ментора, который проведет по сложным финансовым закоулкам. Ментор и коммуникация – этого вполне достаточно», – считает топ-менеджер.

Главное – не думать, что финансовая грамотность имеет границы. Учиться придётся непрерывно.