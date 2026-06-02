Высокая явка и сотни победителей: как в Югре завершилось предварительное голосование партии

В Югре подвели итоги предварительного голосования «Единой России». Результаты обсудили на заседании организационного комитета, а сама процедура в этом году снова показала высокий интерес избирателей к внутрипартийному отбору. В голосовании приняли участие более 157 тысяч жителей округа, и по этому показателю регион вошел в число лучших в стране. Для партии это означает завершение важного этапа перед большой осенней избирательной кампанией, а для самих югорчан — возможность напрямую определить, кто будет представлять партию на выборах разных уровней.

Секретарь регионального отделения партии, председатель Думы Югры Борис Хохряков сообщил, что свои голоса за кандидатов отдали 157 383 человека. Это 78,32 процента от числа зарегистрированных избирателей предварительного голосования и 13,6 процента от общего числа избирателей в автономном округе. По его словам, в 2021 году аналогичная процедура проходила в смешанном формате, и тогда участие приняли более 80 тысяч человек. В 2026 году, когда голосование полностью перевели в электронный формат, число участников практически удвоилось. Борис Хохряков поблагодарил жителей округа за активную гражданскую позицию и отметил, что именно такая явка позволяет говорить о высоком доверии к процедуре.

Губернатор Югры Руслан Кухарук также назвал этот этап важным. Он подчеркнул, что в течение недели жители округа определяли кандидатов, которые представят партию этой осенью на выборах в Государственную Думу, Думу Югры, Тюменскую областную Думу и органы местного самоуправления. По его словам, участие более 157 тысяч югорчан стало серьезным подтверждением того, что людям небезразлично, кто будет брать на себя ответственность за развитие территорий. Глава региона поблагодарил и жителей, и региональное отделение партии за слаженную работу.

В этом году предварительное голосование в Югре проводилось по двум моделям. По четвертой модели, где голосовали выборщики, процедура проходила с 25 по 27 мая в муниципалитетах с численностью избирателей до 50 тысяч человек. Речь идет о Когалыме, Лангепасе, Нягани, Пыть-Яхе, Урае, Югорске, а также о дополнительных выборах в Радужном, Березовском, Советском и Ханты-Мансийском районах, в Куминском и Тундрино. В списки выборщиков вошли 19 377 человек, из них проголосовали 12 299. Лидерами по явке стали Радужный, Сургутский и Березовский районы, а также Лангепас.

По этой модели о своем участии заявили 418 человек. Среди них 236 мужчин и 182 женщины, 22 участника специальной военной операции, а также представители образования, нефтегазовой отрасли, государственного и муниципального управления, здравоохранения, культуры и других сфер. 43 кандидата, то есть около 10 процентов, были моложе 35 лет. По итогам голосования победителями признаны 135 человек, в том числе 13 участников СВО.

По первой, открытой модели югорчане с 25 по 31 мая выбирали кандидатов в депутаты Государственной Думы, Думы округа, Тюменской областной Думы, а также дум Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. Голосовать могли те избиратели, которые заранее зарегистрировались на сайте PG.ER.RU и подтвердили личность через Госуслуги. В регионе таких оказалось 200 945 человек. Участниками предварительного голосования по этой модели были 863 кандидата, а победителями стали 203 человека: 128 мужчин и 75 женщин, 16 человек до 35 лет и 16 участников СВО.

Отдельное внимание традиционно приковано к выборам в Государственную Думу. По Ханты-Мансийскому одномандатному округу № 222 победителем предварительного голосования стал Павел Завальный, по Нижневартовскому одномандатному округу № 223 — Дмитрий Аксенов, по Единому избирательному округу — Ольга Ануфриева. При этом Борис Хохряков уточнил, что окончательное решение о выдвижении федерального списка и одномандатников в Госдуму будет принято 28 июня на съезде партии в Москве.

Итоги по Югре вписываются и в общероссийскую картину. В целом по стране в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 10 миллионов человек. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, победители получили от граждан серьезный кредит доверия, а значит, и большую ответственность. Он также подчеркнул, что процедура прошла без нарушений, несмотря на попытки атаковать цифровую систему.

Таким образом, в Югре завершился не просто технический этап партийной кампании, а важная политическая развилка. Высокая явка, полностью электронный формат, заметное участие молодых кандидатов и ветеранов СВО показали, что предварительное голосование здесь воспринимается как реальный инструмент отбора. Теперь победителям предстоит перейти в следующую фазу — уже в статусе тех, кто будет представлять партию в большой осенней кампании.