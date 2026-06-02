Высокая явка и сотни победителей: как в Югре завершилось предварительное голосование партии

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254004"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1782845953"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Z2iRsgr8SmlbAcejyAZDIZBpvDTkB3UkNhE9nyAZx+k09SrqOTfUsNEysk0/Yw/yTB/C/D7BgriWOXcEiXDKE5Flu7rWxekBP/w0LqKl7e8SItUSrGPRJXmpfQNWSvlB"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Z2iRsgr8SmlbAcejyAZDIZBpvDTkB3UkNhE9nyAZx+k09SrqOTfUsNEysk0/Yw/yTB/C/D7BgriWOXcEiXDKE5Flu7rWxekBP/w0LqKl7e8SItUSrGPRJXmpfQNWSvlB"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0519aed2b63e6f1e98f25057de1c542c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1MCa6"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-30 23:59:13"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254039"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1782845985"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=nwIqmAL9w+9o0oUE/RmrAA5gBdAfTFnPg9bNzWX6y2O+YUEET6qmzgRUgO60jQBCBVG/Km3XGmVjIx/qpY8UBjhxkR0WAQNO4Ouse8SAcAiY3IQkDPk+YeHKsdOcLPCk"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=nwIqmAL9w+9o0oUE/RmrAA5gBdAfTFnPg9bNzWX6y2O+YUEET6qmzgRUgO60jQBCBVG/Km3XGmVjIx/qpY8UBjhxkR0WAQNO4Ouse8SAcAiY3IQkDPk+YeHKsdOcLPCk"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "aeb71e704144bd66640d327fe5231015.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1MCa6"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:39"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-30 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254039"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1782845985"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=nwIqmAL9w+9o0oUE/RmrAA5gBdAfTFnPg9bNzWX6y2O+YUEET6qmzgRUgO60jQBCBVG/Km3XGmVjIx/qpY8UBjhxkR0WAQNO4Ouse8SAcAiY3IQkDPk+YeHKsdOcLPCk"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=nwIqmAL9w+9o0oUE/RmrAA5gBdAfTFnPg9bNzWX6y2O+YUEET6qmzgRUgO60jQBCBVG/Km3XGmVjIx/qpY8UBjhxkR0WAQNO4Ouse8SAcAiY3IQkDPk+YeHKsdOcLPCk"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "aeb71e704144bd66640d327fe5231015.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1MCa6"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:39"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-30 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254004"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1782845953"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Z2iRsgr8SmlbAcejyAZDIZBpvDTkB3UkNhE9nyAZx+k09SrqOTfUsNEysk0/Yw/yTB/C/D7BgriWOXcEiXDKE5Flu7rWxekBP/w0LqKl7e8SItUSrGPRJXmpfQNWSvlB"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Z2iRsgr8SmlbAcejyAZDIZBpvDTkB3UkNhE9nyAZx+k09SrqOTfUsNEysk0/Yw/yTB/C/D7BgriWOXcEiXDKE5Flu7rWxekBP/w0LqKl7e8SItUSrGPRJXmpfQNWSvlB"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0519aed2b63e6f1e98f25057de1c542c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1MCa6"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-30 23:59:13"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  71,5532   EUR  86,2499  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В предварительном голосовании «Единой России» приняло участие в два раза больше югорчан, чем в прошлый раз

Высокая явка и сотни победителей: как в Югре завершилось предварительное голосование партии

​В предварительном голосовании «Единой России» приняло участие в два раза больше югорчан, чем в прошлый раз
Фото со страницы М.Слепова в VK

В Югре подвели итоги предварительного голосования «Единой России». Результаты обсудили на заседании организационного комитета, а сама процедура в этом году снова показала высокий интерес избирателей к внутрипартийному отбору. В голосовании приняли участие более 157 тысяч жителей округа, и по этому показателю регион вошел в число лучших в стране. Для партии это означает завершение важного этапа перед большой осенней избирательной кампанией, а для самих югорчан — возможность напрямую определить, кто будет представлять партию на выборах разных уровней.

Секретарь регионального отделения партии, председатель Думы Югры Борис Хохряков сообщил, что свои голоса за кандидатов отдали 157 383 человека. Это 78,32 процента от числа зарегистрированных избирателей предварительного голосования и 13,6 процента от общего числа избирателей в автономном округе. По его словам, в 2021 году аналогичная процедура проходила в смешанном формате, и тогда участие приняли более 80 тысяч человек. В 2026 году, когда голосование полностью перевели в электронный формат, число участников практически удвоилось. Борис Хохряков поблагодарил жителей округа за активную гражданскую позицию и отметил, что именно такая явка позволяет говорить о высоком доверии к процедуре.

Губернатор Югры Руслан Кухарук также назвал этот этап важным. Он подчеркнул, что в течение недели жители округа определяли кандидатов, которые представят партию этой осенью на выборах в Государственную Думу, Думу Югры, Тюменскую областную Думу и органы местного самоуправления. По его словам, участие более 157 тысяч югорчан стало серьезным подтверждением того, что людям небезразлично, кто будет брать на себя ответственность за развитие территорий. Глава региона поблагодарил и жителей, и региональное отделение партии за слаженную работу.

В этом году предварительное голосование в Югре проводилось по двум моделям. По четвертой модели, где голосовали выборщики, процедура проходила с 25 по 27 мая в муниципалитетах с численностью избирателей до 50 тысяч человек. Речь идет о Когалыме, Лангепасе, Нягани, Пыть-Яхе, Урае, Югорске, а также о дополнительных выборах в Радужном, Березовском, Советском и Ханты-Мансийском районах, в Куминском и Тундрино. В списки выборщиков вошли 19 377 человек, из них проголосовали 12 299. Лидерами по явке стали Радужный, Сургутский и Березовский районы, а также Лангепас.

По этой модели о своем участии заявили 418 человек. Среди них 236 мужчин и 182 женщины, 22 участника специальной военной операции, а также представители образования, нефтегазовой отрасли, государственного и муниципального управления, здравоохранения, культуры и других сфер. 43 кандидата, то есть около 10 процентов, были моложе 35 лет. По итогам голосования победителями признаны 135 человек, в том числе 13 участников СВО.

По первой, открытой модели югорчане с 25 по 31 мая выбирали кандидатов в депутаты Государственной Думы, Думы округа, Тюменской областной Думы, а также дум Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. Голосовать могли те избиратели, которые заранее зарегистрировались на сайте PG.ER.RU и подтвердили личность через Госуслуги. В регионе таких оказалось 200 945 человек. Участниками предварительного голосования по этой модели были 863 кандидата, а победителями стали 203 человека: 128 мужчин и 75 женщин, 16 человек до 35 лет и 16 участников СВО.

Отдельное внимание традиционно приковано к выборам в Государственную Думу. По Ханты-Мансийскому одномандатному округу № 222 победителем предварительного голосования стал Павел Завальный, по Нижневартовскому одномандатному округу № 223 — Дмитрий Аксенов, по Единому избирательному округу — Ольга Ануфриева. При этом Борис Хохряков уточнил, что окончательное решение о выдвижении федерального списка и одномандатников в Госдуму будет принято 28 июня на съезде партии в Москве.

Итоги по Югре вписываются и в общероссийскую картину. В целом по стране в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 10 миллионов человек. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, победители получили от граждан серьезный кредит доверия, а значит, и большую ответственность. Он также подчеркнул, что процедура прошла без нарушений, несмотря на попытки атаковать цифровую систему.

Таким образом, в Югре завершился не просто технический этап партийной кампании, а важная политическая развилка. Высокая явка, полностью электронный формат, заметное участие молодых кандидатов и ветеранов СВО показали, что предварительное голосование здесь воспринимается как реальный инструмент отбора. Теперь победителям предстоит перейти в следующую фазу — уже в статусе тех, кто будет представлять партию в большой осенней кампании.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:38, просмотров: 152, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#330 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254033"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1781463580"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aEamG+MMn6meiVPGP2PzKkmtArErQETI4ciQ/xB2y+L+iDykjUA82mYhNtzF6QMffOLAiPWIDV74imANSdU15rdGN+5UbBH9R71YBgwiqwMbejkOm5gNHQ9MM23R0l8L"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aEamG+MMn6meiVPGP2PzKkmtArErQETI4ciQ/xB2y+L+iDykjUA82mYhNtzF6QMffOLAiPWIDV74imANSdU15rdGN+5UbBH9R71YBgwiqwMbejkOm5gNHQ9MM23R0l8L"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e173020846a0c6dc484fa1b5ac777b5e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcrTVhC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrTVhC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-14 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#337 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#330 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254033"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1781463580"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aEamG+MMn6meiVPGP2PzKkmtArErQETI4ciQ/xB2y+L+iDykjUA82mYhNtzF6QMffOLAiPWIDV74imANSdU15rdGN+5UbBH9R71YBgwiqwMbejkOm5gNHQ9MM23R0l8L"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aEamG+MMn6meiVPGP2PzKkmtArErQETI4ciQ/xB2y+L+iDykjUA82mYhNtzF6QMffOLAiPWIDV74imANSdU15rdGN+5UbBH9R71YBgwiqwMbejkOm5gNHQ9MM23R0l8L"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e173020846a0c6dc484fa1b5ac777b5e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcrTVhC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrTVhC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-14 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#337 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#330 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254033"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1781463580"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aEamG+MMn6meiVPGP2PzKkmtArErQETI4ciQ/xB2y+L+iDykjUA82mYhNtzF6QMffOLAiPWIDV74imANSdU15rdGN+5UbBH9R71YBgwiqwMbejkOm5gNHQ9MM23R0l8L"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aEamG+MMn6meiVPGP2PzKkmtArErQETI4ciQ/xB2y+L+iDykjUA82mYhNtzF6QMffOLAiPWIDV74imANSdU15rdGN+5UbBH9R71YBgwiqwMbejkOm5gNHQ9MM23R0l8L"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e173020846a0c6dc484fa1b5ac777b5e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcrTVhC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrTVhC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-14 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#337 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrTVhC реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrTVhC реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте прощаются с Иваном Сырбу − бывшим руководителем городского отделения ГИМС 739
  2. ​Банк Уралсиб запустил акцию с кешбэком 35% по бизнес-картам 536
  3. Российские банки стали давать ипотеку реже и в меньшем объеме 484
  4. ​Тюменские власти прорабатывают новые автомобильные маршруты для туристов 480
  5. ​Эксперты фиксируют рост спроса на ИЖС со снижением ставок на ипотеку 457
  6. ​В Тюмени готовится к открытию современный стрелковый комплекс с интерактивным тиром 450
  7. ​В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие почти 150 тысяч тюменцев 446
  8. ​Жители Тюменской области внесли 21 тысячу предложений в новую народную программу 443
  9. ​Детский банк: революция в финансовой грамотности или просто новинка? 441
  10. ​Почти 3 000 югорчан вышли на старт Зелёного Марафона 440
  1. В Сургуте недалеко от «Вершины» установлен новый арт-объект 2290
  2. В Сургуте перекроют несколько улиц из-за крестного хода и Дня защиты детей 2012
  3. В жаркий сезон в аэропорту Сургута будет прохладнее — предприятие закупает десятки сплит-систем 1780
  4. Бургер, гуд бай 1748
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 мая? // АФИША 1735
  6. Уничтожение исторического облика Сургута требует отдельного исследования 1581
  7. В Югре вновь объявили режим ракетной опасности 1535
  8. ​Сергей Гиренко: «Я хотел взять кредит себе на новую машину, а купил машину в театр» 1521
  9. ​Школу №31 в Ишиме полностью отремонтируют по постановлению губернатора 1376
  10. ​В Югре назначена рекордная окружная дополнительная пенсия 1351
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 мая? // АФИША 6566
  2. ​Сургут накрыла майская пурга // ВИДЕОФАКТ 6253
  3. ​Возле «Спортмастера» на проспекте Ленина в Сургуте вырубают деревья 5814
  4. ​Традиции военных лет 4891
  5. ​Коротко о Думе ‒ ремонт школ, дороги, «Барсова гора» и ледовый спорткомплекс 4776
  6. ​Карго-культ в российской экономике: будем строить самолеты из соломы? 4677
  7. ​Кто отвечает за хаос с самокатами в Сургуте? 4052
  8. ​Нет времени на подумать 3786
  9. ​Правильная реакция 3515
  10. ​7 мая – День радио. Что мы на самом деле знаем о радиоволнах? 3431

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика