BRand ice, выросший из сургутского «Баскин Роббинса», закроется в конце июня

Еще одно знаковое для многих сургутян место скоро исчезнет с карты города. Кафе BRand ice на улице Майской, которое для нескольких поколений горожан осталось преемником легендарного «Баскин Роббинса», прекратит работу 30 июня. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

«Просто продали бизнес. Закрывают кафе. На Майской закроется, в «Сити Молле» – остается», – рассказал собеседник редакции.

Для многих сургутян кафе на Майской связано с детскими воспоминаниями. Еще в те времена, когда заведение работало под вывеской Baskin Robbins, сюда приходили с родителями за мороженым и десертами.

Напомним, в 2022 году стало известно, что московская фабрика БРПИ, почти 30 лет выпускавшая мороженое по лицензии Baskin Robbins, может лишиться прав на использование американского бренда. Как сообщал «Коммерсантъ», компания начала регистрировать новые товарные знаки BRandICE, а работающие по франшизе кафе постепенно меняли вывески.