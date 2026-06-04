Николай Прутов получил награду «За заслуги перед профессиональным сообществом»

На Петербургском международном экономическом форуме был отмечен многолетний вклад генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова в развитие экономики региона. Ему вручили нагрудный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Высокую награду Николаю Пуртову вручил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Церемония прошла на общем собрании членов Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР).

«Для меня награда – в первую очередь признание труда всей нашей команды Инвестиционного агентства Тюменской области. Мы последовательно работаем над тем, чтобы регион оставался территорией равных возможностей для бизнеса, где каждый инвестор получает понятный маршрут и реальную поддержку», – отметил Николай Пуртов.

Под руководством Николая Пуртова Инвестиционное агентство Тюменской области неоднократно было отмечено как лучшее агентство развития, а также внедрило ряд успешных практик взаимодействия с бизнесом и сопровождения инвестпроектов, которые позже были масштабированы на другие субъекты РФ.