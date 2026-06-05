Названы Семьи года Тюменской области

В Тюмени в сквере имени Згерского прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года – 2026». В шести номинациях определены семьи, которые стали примером для всего региона, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

«Самое ценное – не статус и не диплом. А то, как вы держитесь друг за друга. Ваше тепло, ваши традиции, ваша забота. Именно это остаётся с людьми навсегда. И именно это делает мир вокруг добрее», – отметили в департаменте.

В номинации «Многодетная семья» победили Седых из Тюмени. Супруги воспитывают дочерей и приобщают их к народным традициям: вместе пекут пасхальную выпечку, лепят рождественские пельмени с сюрпризом и веселятся на Масленицу.

«Молодой семьей» года признаны Заверющенко из Тюмени. Они сохраняют традицию совместной лепки пельменей, унаследованную от бабушки, что объединяет семью за приготовлением любимого блюда и теплым общением.

В номинации «Золотая семья» победили Заусайловы из Упоровского округа. Виктор Дмитриевич и его супруга вместе уже 47 лет. Глава семьи удостоен звания «Почетный гражданин Упоровского сельского поселения». У пары трое детей и семеро внуков.

«Сельской семьей» года стали Агарышевы из Тюменского района. Они хранят старинный ткацкий станок, которым владели еще бабушка и прабабушка. Созданные ими ковры выставлялись в музее Словцова.

В номинации «Семья – хранитель традиций» победили Ситдиковы из Аромашевского округа. Они популяризируют белорусскую культуру. Глава семьи передает сыну искусство резьбы по дереву, а супруга уже десять лет возглавляет местное отделение автономии «Беларусь».

В номинации «Семья защитника Отечества» первое место присуждено Киргинцевым из Аромашевского округа. Глава семейства Алексей был мобилизован на СВО, служил заместителем командира взвода, получил тяжелое ранение. Семья ждала его, верила и продолжает быть опорой друг для друга.

Награды вручали депутаты, общественники и руководители фондов. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Семья».