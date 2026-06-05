Как сургутский певец Рустам Зиятдинов сохраняет связь с семьей, родным языком и татарской культурой

Пока другие дети с интересом смотрели мультфильмы, юный Рустам Зиятдинов с такой же охотой смотрел татарские концерты. В три года – первые пробные занятия, в четыре – начало серьезной работы: хореография и вокал. Сегодня он солист коллектива татарской культуры «Сандугач», лауреат множества конкурсов, участник телепрограмм. Но главные в его истории не награды, а семья.

В семье нашего героя есть традиция – каждый год собираться всей большой семьей в деревне. Для Рустама одной из главных ценностей в жизни является связь с родными.

«Если ты с родственниками не общаешься, ну, а как потом тогда? Дальше. Тебе потом даже помощи не у кого будет попросить», – с легкой грустью делится герой.

Этот год стал для Рустама тяжелым испытанием − ушла из жизни его 98-летняя прабабушка. Парень впервые приедет в деревню, где ее нет. И он понимает, что дом, где он бывал каждое лето – не будет прежним.

Музыкальная среда в семье

В семье Рустама – мама Гульнара, папа Марат и младший брат Ринат. Родился певец в Сургуте, но его родители приехали на север: мама – из Уфы, Республики Башкортостан, а отец – с Азнакаевского района, Республики Татарстан.

Рустам занимается вокалом и хореографией с четырех лет. При этом родители никогда не настаивали на занятиях Рустама, к этому он тянулся сам, а они просто поддерживали сына.

«У меня была любовь к концертам, к артистам. Благодаря этому я получил много наград, которые помогают мне по сей день», – говорит Рустам.

При этом музыкальные способности – семейная черта. Дедушка Рустама по маминой линии играл на гармошке, а бабушка – лауреат многочисленных конкурсов.

Заметив тягу сына к музыке, родители отвели Рустама в татарский коллектив, к Нурие Зиганшиной. Заниматься вокалом он начал уже с трех лет, а в четыре ему уже профессионально ставили голос и подбирали удобную тональность для пения. Несмотря на такой долгий путь в деятельности, музыкального образования у Рустама нет – он самоучка.

Первые выступления, ансамбль, первые конкурсы

Наставником и руководителем Рустама по сей день остается Нурия Зиганшина. Именно она сильно повлияла на его желание развивать родной язык и петь на нем. Руководитель с самого начала видела в мальчике талант.

«Она видела во мне какой-то потенциал, видела, что у меня получится. Благодаря ей на сегодняшний день я являюсь лауреатом в различных конкурсах. Спасибо ей большое за веру в меня, за то, что она мне помогала, ездила со мной на конкурсы и очень много в меня сил вложила», – говорит певец.

Рустам признается, что, когда только пришел в коллектив, не умел читать.

«Нурия Ахатовна один раз дала мне текст песни. Со мной была бабушка. Она спрашивает: «Что делать? Он же читать не умеет». У меня есть такая фишка, что я на слух могу выучить песню, даже не читая ее. То есть мне хватает раза, наверное, четыре послушать ее. Я уже буду знать слова, темп и ритм», – делится забавной историей Рустам.

Сейчас у них с коллективом татарской культуры «Сандугач» (в переводе с татарского – «Соловей») на лето запланировано более 15 мероприятий: Сабантуй, Соцветие и многое другое.

В группе он солист. У него есть как совместные выступления, так и одиночные номера с подтанцовкой. Коллектив занимается татарской культурой, поэтому выступает сейчас Рустам только на татарском языке.

Большинство песен Рустама о родителях, деревне, семье.

«Самое важное – это семья. Бабушки, дедушки, пока они живы, все равно нужно быть с ними. И таким образом, через песни, я пытаюсь зрителям донести эту информацию. Не нужно терять связь между родными», – поясняет он.

Сам песни Рустам еще не сочинял, хотя попытки были. На татарском языке он хорошо и говорит, и пишет.

«Я участвовал в шести конкурсах, именно стихотворных. Я читал, да, я учил. Один год был конкурс, посвященный Мусе Джалилю. Я участвовал там и стал лауреатом первой степени. Нас пригласили на награждение на гала-концерт в городе Казань. Это, наверное, было в году 2015-2016», – рассказывает герой.

Телевидение и успех

В копилке Рустама многочисленные поездки на конкурсы в самые разные города: Санкт-Петербург, Тобольск, Екатеринбург, Казань и другие. Но самой запоминающейся он называет поездку в Тюмень в этом году − на межрегиональный конкурс «Себер йолдызы и Татар егете» (в переводе – «Звезда Сибири и Джигит».

«Там все равно другой уровень. Но с руководителем коллектива поговорили, с коллегами, так сказать, и они меня отправили, сказав: «У тебя все получится». Я поехал туда. Сначала у нас была фотосессия, потом выгрузка афиш, затем мы жили в лагере, готовились к финалу этого конкурса. В финал прошло всего 14 человек, среди них был я. Конечно, победа мне не досталась, но все равно, как говорят, главное не победа, а участие. Поэтому я все равно рад, что смог попасть туда и поучаствовать», – делится Рустам.

Также молодой артист успел побывать на телевидении. Он выступал на утренней программе «Манзара», которая выходит на телеканале «ТНВ-Планета». Когда Рустам был младше, то успел сняться в шоу на «Первом канале», а также на канале «Пятница!». Больше всего к участию Рустама подталкивали родители.

«Если бы не они, скорее всего, не было бы успеха», − говорит он.

Почему важен татарский язык

Дома родители с детства приучали обоих братьев говорить на родном языке. За это Рустам им очень благодарен, потому что знает свои корни и традиции.

«Вот сейчас, пока я взрослею, у меня появилось такое мнение, что лучше научиться родному языку в детстве. Потом просто будет тяжелее учиться этому», – высказал он свою позицию.

Для Рустама национальный аспект – это главная идея творчества. Но также он пробовал петь и на русском. Например, на конкурсе от «Русского радио» в Сургуте, где он занял третье место.

Ему предлагали спеть на английском на всероссийском конкурсе в Москве, но он побоялся из-за татарского акцента, который слышит у себя сам.

Он критично относится к себе: каждое выступление пересматривает и переслушивает, чтобы увидеть недочеты – интонацию, движения, дикцию, понять, над чем работать дальше.

Рустаму больше нравится петь на татарском.

«Это своя культура, это свои традиции, это свои костюмы, орнаменты. И для меня важен только свой народ», – говорит он.

Рустам пробовал учиться в музыкальной школе на баяне, но тяга к этому инструменту у него так и не появилась. Его голос остался главным инструментом.

В детстве у Рустама было множество занятий – хоккей, танцы, вокал и плавание, которым он занимался 10 лет.

«Бросил, потому что времени не хватает все равно. Много очень выступлений. Школьное тоже время. Все равно уроки, экзамены, зачеты, репетиции. Нет, на сегодняшний день я, кроме вокала и хореографии, я больше ничем не занимаюсь», – делится герой.

Тяга к истории и культуре в семье не только у Рустама. Его отец занимается коллекционированием старинных вещей.

«У него все, что не спросите, − все есть. Мы в деревне построили дом, и он построил отдельный домик деревянный, где находятся именно музейные вещи старинные. То есть всякие прялки, лапти, утюги, которые через уголь заправлялись», – с улыбкой рассказывает он.

У Рустама есть младший брат Ринат, который переходит в седьмой класс. По задумке папы, старший сын должен был стать певцом, а младший – бойцом. Так и получилось: Рустам отдался творчеству, а брат занимается ММА. Сейчас Ринат учится играть на барабанах и гитаре, и родители предлагают им выступить в будущем вместе.

«Я говорю, а почему бы нет? Можно, если он будет играть, я буду петь», − предлагает Рустам.

Ринат на татарском говорит не так хорошо, как Рустам. А двоюродные братья и сестры со стороны папы, увы, язык не сохранили. Со стороны мамы, наоборот, все свободно разговаривают на татарском. У разных семей – разные устои, привычки, традиции.

У отца Рустама есть хорошая привычка – снимать каждое значимое мероприятие на камеру. У него остались записи, как сын, будучи еще совсем маленьким, пел.

«Все осталось, смотрим. Даже слезы текут», – говорит Рустам.

Планы на будущее: творчество и профессия

Несмотря на долгий путь, продолжать творческую деятельность Рустам не планирует. Понимает, что это очень тяжело, требует много ресурсов и сил. Сейчас он готовится к ЕГЭ. При этом в планах – поступление в Казанский государственный институт культуры.

«Там есть такой факультет, как режиссер культурно-массовых мероприятий. Я планирую туда поступить. Если все пройдет хорошо, если получится, то хочу дальше развиваться в этой деятельности», – делится Рустам.

Рустам часто бывает в Казани, отзывается о городе с теплотой, потому что каждое лето бывает там.

В будущем он планирует работать режиссером, хоть и понимает, что для этого требуется много сил и времени. У Рустама есть стремление сделать так, чтобы постановку можно было понять людям, которые не знают татарского языка.

«Я планирую работать на двух языках. Если я в Казань приеду, а вдруг, кто знает, может быть, поступлю, отучусь.... И в дальнейшем там есть три театра. Это театр Камала, театр Кариева и театр Тинчурина. Если получится в один из театров устроиться, у меня есть желание поставить что-то на одном языке. А зрители, которые пришли, они не понимают этого языка, допустим, русские зрители, чтобы они через наушники слушали и понимали, о чем вообще речь идет, о чем идет весь спектакль, в чем содержание этого спектакля, какова вообще цель постановки», – рассказывает он с энтузиазмом.

Возвращение к корням

Как бы ни пожелал Рустам построить свое будущее, близкие его очень ценят. Особенно он популярен в деревне отца, среди знакомых, друзей и родственников. Они построили там большой дом, где жила прабабушка Рустама. Потеря заставила Рустама снова задуматься о будущем.

«Все-таки была цель приезжать к ней и видеться с ней. А получилось так, что до лета она просто не дожила. Вот сейчас, когда поеду, я даже не знаю. Как будет? Что будет? Поэтому сейчас еще больше хочется туда поехать», – поделился он.

Память о своем прошлом, о своих предках, культуре, традициях, праздниках – все это для Рустама важно. Он считает очень важным помнить предков, культуру, традиции, национальные праздники, татарские блюда. Он рад, что татарская культура в России популяризируется. Появляются рестораны национальной кухни.

Когда ты приходишь туда, то у тебя начинается прям какая-то ностальгия, что ты будто в деревне приехал к бабушке, она тебе там испекла какой-то пирог. И ты прям кушаешь, и вспоминаешь эти детские годы, когда ты приезжал там лет в шесть-семь. И вот это время, правда, было очень хорошее.

Возможно, через несколько лет Рустам будет учиться в Казани, ставить спектакли и работать в сфере культуры. Но где бы он ни оказался, часть его жизни всегда будет связана с той самой деревней, где собирается большая семья, звучит родная речь и бережно хранят память о предках.