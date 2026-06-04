Сургут в четвертый раз примет чемпионат мира по бильярду

Сургут в четвертый раз станет площадкой для мирового турнира по бильярду. Соревнования пройдут с 7 по 12 июня, сообщает администрация города. Турнир состоится в дисциплине «Свободная пирамида». Перед мировой частью, с 1 по 5 июня, в Сургуте пройдет чемпионат России, который станет отборочным этапом: победители смогут перейти на соревнования мирового уровня.

Старт российскому турниру дал глава Сургута Максим Слепов. По традиции он разбил пирамиду перед началом состязаний.

«Традиционно разбил пирамиду перед началом состязаний. Говорят, бильярд - это сплав характеров четырех сторон света: хладнокровия северян, горячности южан, мудрости Востока и азарта Запада. Разделяю это выражение. Уверен, победят сильнейшие», — отметил Максим Слепов.

В чемпионате России участвуют около 100 спортсменов из 30 региональных спортивных федераций. На мировую часть турнира приглашены еще около 100 бильярдистов, среди них сильнейшие спортсмены Франции, Германии, Индии, Кении, Испании, Сербии, Словакии и других стран.

С 2022 года чемпионат России и чемпионат мира по бильярдному спорту проходят при поддержке компании «Газпром трансгаз Сургут». Мероприятие проходит в «Премьер-Арене» на улице Быстринской, 18/4. Вход на игры бесплатный.