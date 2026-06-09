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Митрополит Павел будет лично крестить третьих и последующих детей в семьях Югры

Депсоцразвития Югры и митрополия подписали соглашение о поддержке семей

Митрополит Павел будет лично крестить третьих и последующих детей в семьях Югры
Фото Центра социальных медиа Югры

Департамент социального развития Югры и Ханты-Мансийская митрополия подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут вместе развивать проекты по поддержке семьи и материнства, а также профилактике абортов, сообщает РИЦ «Югра».

Документ подписали директор департамента Антон Терехин, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и епископ Югорский и Няганский Михаил.

Митрополит Павел сообщил, что готов лично крестить каждого третьего и последующего ребенка в многодетных семьях, если родители этого захотят.

«Я принимаю для себя решение крестить лично каждого третьего рождённого и последующих детей в многодетных семьях при желании родителей. Надеюсь, с Божьей помощью у нас будет такое доброе делание. Мы подготовили специальные подарочные коробки с крестильными наборами. Туда входит рубашечка (для мальчиков и девочек они немного отличаются), крестик и памятка для родителей о таинстве крещения. Вручать эти наборы мы планируем прямо в роддоме, вместе с сотрудниками департамента», — заявил митрополит Павел.

Власти и церковь также намерены вместе продвигать традиционные духовно-нравственные ценности, привлекать волонтеров к делам милосердия и следить за соблюдением права жителей социальных учреждений на свободу вероисповедания.

Отдельное внимание уделят женщинам, которые решили сохранить беременность, и многодетным семьям. Помощь будет включать не только материальную, но и духовную поддержку.

«Это соглашение позволит нам дальше укреплять наши духовно-нравственные ценности для жителей Югры. Вместе с вами, с вашей помощью, с Божьей помощью мы достигнем больших результатов», — подчеркнул Антон Терехин.


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Сегодня в 12:17, просмотров: 99, комментариев: 0
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