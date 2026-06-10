Участники проекта «Бабушкин воркаут. Продленка» опробовали концептуальные велозанятия

Тюменские «серебряные» волонтеры продолжают осваивать новые виды физической активности. Участники проекта благотворительного фонда «Старшее поколение» «Бабушкин воркаут. Продленка» опробовали концептуальный сайклинг в студии STRELKA. Занятие прошло на премиальных велотренажерах линейки ICG от Life Fitness, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

55-минутная сессия началась с разминки, перешла в основной блок с нагрузкой и завершилась восстановлением с растяжкой. Под ритмичную музыку и проекцию дороги на экране участники с азартом крутили педали.

«Ух, это было незабываемо! Мы неслись, словно в той самой песне: "Пусть Луна нам светит ярко, обгоняем иномарку!" – и это вовсе не шутка. В какой-то момент наш тренер включил проектор, и на экране появилась дорога, по которой мы на полной скорости летели вперёд. Это было невероятно», – поделилась впечатлениями 68-летняя Татьяна Бабичева.

Основатель студии Елена Куклина отметила, что сайклинг – один из самых эффективных способов поддерживать форму. «Главная награда для нас – горящие глаза участников. Они двигаются, выдерживают паузы и снова рвутся в бой. И всё это без стресса и перегрузок: нагрузку под свой темп здесь регулирует каждый сам», – прокомментировала она.

Один из участников, которому стандартная нагрузка оказалась противопоказана, не выключился из процесса – тренер помог скорректировать технику, и мужчина заново открыл для себя мир целительных движений.

Инициатива соответствует целям национального проекта «Семья». Проект «Бабушкин воркаут. Продленка» стал победителем конкурса «Спорт для всех» благотворительного фонда Владимира Потанина. Регулярные занятия для «серебряных» волонтеров продолжаются. Следить за анонсами можно в официальной группе фонда «Старшее поколение» во «ВКонтакте».