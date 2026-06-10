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​Тюменская область продолжит использовать инфраструктурные кредиты для строительства дорог, школ и модернизации ЖКХ

Тюменская область сохранит инфраструктурные кредиты

​Тюменская область продолжит использовать инфраструктурные кредиты для строительства дорог, школ и модернизации ЖКХ
Фото: admtyumen.ru

На полях Петербургского международного экономического форума прозвучали решения, которые напрямую касаются Тюменской области. Как отметил губернатор Александр Моор, практика выдачи инфраструктурных кредитов регионам продолжится.

«У нас есть опыт использования подобных инструментов, которые показали свою эффективность. С их помощью ускоренными темпами построили дорожные развязки и школу. Сегодня на средства казначейского инфраструктурного кредита модернизируем систему ЖКХ в Тюмени», – рассказал глава региона.

Для малого бизнеса зафиксируют порог выручки для уплаты НДС на текущем уровне – дальнейшего снижения не будет. Это позволит части компаний продолжать работать в упрощенном формате.

Тюменская область активно развивает цифровые сервисы. В школах работает «Цифровой репетитор», помогающий ученикам подтягивать сложные темы. Жители уже более ста тысяч раз записались к врачу через чат-бот в МАКС. Система «Лесохранитель» через десятки камер выявляет больше половины лесных пожаров.

«Несмотря на все вызовы, Россия уверенно движется по пути развития и реального улучшения жизни людей», – резюмировал Александр Моор.


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Сегодня в 22:24, просмотров: 66, комментариев: 0
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