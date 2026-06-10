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​Тобольский предприниматель вошел в топ-200 всероссийской премии «Молодой промышленник года»

Тоболяк претендует на победу в премии «Молодой промышленник года»

​Тобольский предприниматель вошел в топ-200 всероссийской премии «Молодой промышленник года»
Фото: admtyumen.ru

Предприниматель из Тобольска Александр Лучко стал финалистом Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Конкурс, организованный Минпромторгом России и Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников», собрал лидеров в возрасте до 40 лет, которые успешно развивают свои предприятия и вносят вклад в экономику регионов.

Александр руководит компанией TENET – российским брендом инженерных полимерных сеток. На производстве в Тобольске выпускают бесшовные полотна шириной до пяти метров. Предприятие обеспечивает полный цикл – от разработки и испытаний до выпуска готовой продукции. Материалы используются в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, дорожной инфраструктуре и для обеспечения безопасности объектов.

С 8 по 21 июня тюменцы могут поддержать земляка в номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования». Имя победителя объявят в июле на церемонии награждения в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

«Премия «Молодой промышленник года» – отличная возможность заявить о компаниях из Тюменской области на федеральном уровне. Это хорошая площадка для поддержки талантливых предпринимателей, которые создают производства, внедряют новые технологии, развивают экономику», – подчеркнул заместитель директора департамента инвестиционной политики Тюменской области Александр Горлатов.


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Сегодня в 21:40, просмотров: 134, комментариев: 0
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