В Сургуте врачи полгода боролись за жизнь девочки с редкой патологией пищевода

  • ​Авария в воздухе: самолет Ютэйр из ХМАО экстренно вернулся в аэропорт

    ​Авария в воздухе: самолет Ютэйр из ХМАО экстренно вернулся в аэропорт

    Сегодня в 10:50
    170 0
  • ​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности

    ​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности

    Сегодня в 10:38
    155 0
  • ​В Сургутском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

    ​В Сургутском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

    Сегодня в 10:18
    167 0 
  • Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц»

    Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц»

    17 августа в 17:00
    730 0
  • Экс-глава поселка в Югре пойдет под суд за фиктивный ремонт дорог

    Экс-глава поселка в Югре пойдет под суд за фиктивный ремонт дорог

    17 августа в 15:30
    520 1 
  • Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы

    Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы

    17 августа в 14:10
    643 0
  • Как защитить данные на «Госуслугах» – рекомендации от МВД России

    Как защитить данные на «Госуслугах» – рекомендации от МВД России

    17 августа в 12:40
    505 0
  • Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня

    Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня

    17 августа в 11:50
    723 0
  • В Нижневартовске завершили капремонт театра юного зрителя

    В Нижневартовске завершили капремонт театра юного зрителя

    17 августа в 10:50
    504 1
  • Дачники Сургута незаконно потребили электроэнергии на 20 миллионов рублей

    Дачники Сургута незаконно потребили электроэнергии на 20 миллионов рублей

    17 августа в 10:05
    564 0
  • ​Врачи Сургута спасли жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком

    ​Врачи Сургута спасли жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком

    16 августа в 15:51
    983 0
  • ​Во время сбора шишек югорчанам посоветовали остерегаться влюбленных лосей

    ​Во время сбора шишек югорчанам посоветовали остерегаться влюбленных лосей

    16 августа в 14:59
    748 0
  • ​Цены ползут вверх: в Югре подорожали продукты, алкоголь и услуги

    ​Цены ползут вверх: в Югре подорожали продукты, алкоголь и услуги

    16 августа в 13:39
    808 0
​Врачи Сургута спасли жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком

В Сургуте врачи полгода боролись за жизнь девочки с редкой патологией пищевода

​Врачи Сургута спасли жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком
Фото: Лариса Белоцерковцева

Врачи Центра охраны материнства и детства Сургута полгода боролись за жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком. Об этом рассказала президент медучреждения Лариса Белоцерковцева в соцсетях.

Маленькая пациентка появилась на свет в феврале 2025 года. Сразу после рождения у нее началась рвота, а врачи диагностировали редкое врожденное нарушение – атрезию пищевода с трахеально-пищеводным свищом. Это означало, что пищевод девочки заканчивался слепо, не соединяясь с желудком.

«18 февраля наши хирурги провели сложнейшую операцию – заднебоковую торакотомию справа, эзофаго-эзофагостомию. Они соединили верхнюю и нижнюю части пищевода, восстановив жизненно важную связь между ротовой полостью и желудком», – говорится в посте.

Позже у малышки обнаружили фиксированную аксиальную грыжу пищеводного отверстия диафрагмы – часть желудка смещалась в грудную полость. Чтобы устранить проблему, понадобилась еще одна операция, включавшая пластику местными тканями, фундопликацию и гастростомию. Из-за трудностей с приемом пищи ребенку временно установили гастростому.

6 июня девочке провели очередную операцию, а 12 июля она была окончательно выписана домой из хирургического отделения. Сейчас малышка находится дома и восстанавливается.

«Это действительно сложный случай, требующий работы большой и слаженной команды профессионалов. Мы верим, что наша маленькая героиня справится со всеми трудностями!» – отметила Белоцерковцева.

Ранее в Сургуте врачи спасли маму и ребенка при редком осложнении беременности.


