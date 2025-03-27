На территории Мемориала Славы в Сургуте появится памятник Солдату-победителю

В ближайшее время в Сургут из Свердловской области доставят памятник «Солдата – победителя Великой Отечественной войны». Его установят к 1 мая на территории Мемориала Славы, сообщает администрация города.

Высота памятника «Солдата – победителя Великой Отечественной войны» – 2,5 метра. Он возвысится на гранитном пьедестале в форме звезды, рассказал глава Сургута Максим Слепов в своих соцсетях.

«Благодарю меценатов, которые подключились к проекту. Уверен, запечатленный образ простого солдата будет близок многим сургутянам. В каждой семье на фронтах Великой Отечественной воевали деды и прадеды», – указал мэр города.

Автор бронзового монумента – скульптор Игорь Линевич-Яворский. Он также создал памятник-мемориал «Воинам-разведчикам» в Калининграде и памятник Героям Отечества в Муравленко.