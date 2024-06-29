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​В Сургуте из-за погоды изменили программу празднования Дня молодежи

Погода внесла коррективы в программу празднования Дня молодежи в Сургуте

​В Сургуте из-за погоды изменили программу празднования Дня молодежи
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте из-за плохой погоды внесли изменения в программу празднования Дня молодежи. Часть активностей перенесли с субботы, 29 июня, на воскресенье, 30 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Мероприятия 29 июня:

«Лига первых» переносится на 30 июня. Начало регистрации участников в 9:30.

«Кубок закаленных Севером» пройдет в Центре «Черный мыс» по адресу: ул. Декабристов 1а, корпус 4 (р-н Черный мыс, около ТЦ «Витьба»).

Молодежная акция «АртПикник» состоится 30 июня. Начало в 14:00 в парке «За Саймой».

Итоговая программа празднования Дня молодежи в Сургуте на 30 июня:

10:00 - «Лига первых». Полоса препятствий на аэродроме «Боровая».

12:30 - Лекция «Ученые среди нас» в «Школе» 21, ул. Иосифа Каролинского 14/1.

13:00 - Экологический квест «Чистые игры», от ул.Речная,16 до ул. Югорский тракт, 54, береговая зона р. Обь.

14:00 - Молодежная акция «АртПикник» в парке «За Саймой».

14:00 - Документальный театр, творческие мастер-классы в ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков 2.

15:30 - Квиз «Мозгва молодежная» в ИКЦ «Старый Сургут».

18:00 - Концерт под открытым небом «СреДА ОБИтания» в ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков 2.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 41, комментариев: 0
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