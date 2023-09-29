В Сургутскую окружную клиническую больницу обратились 12 человек с укусами ядовитых змей в 2023 году

С начала года в Сургутскую окружную клиническую больницу попали 12 человек с укусами ядовитой змеи. Шесть из них пришлось госпитализировать под наблюдение медицинских специалистов. Все пострадавшие повстречались с гадюкой, рассказали в пресс-службе учреждения.

«Медики рекомендуют не затягивать время. Первым делом нужно принять неподвижное состояние или обездвижить пострадавшую конечность, освободить ее от стягивающей одежды, место укуса обработать любым антисептическим средством, приложить к месту укуса холод (это может быть бутылка с водой, консервная банка и т.д.), обильное питье (лучше всего – теплый крепкий чай) и, конечно же, во избежание развития тяжелой специфической аллергической реакции, постараться обратиться в ближайшее медицинское учреждение в течение часа после укуса змеи», − говорится в сообщении.

Подчеркнем, что все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии без осложнений.