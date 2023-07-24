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За купание в неположенных местах оштрафовали 22 сургутян

Власти Сургута рассказали о мерах, предотвращающих утопления людей в запрещенных для купания водоемах

За купание в неположенных местах оштрафовали 22 сургутян
Фото: ru.freepik.com, администрация Сургута

Власти Сургута рассказали о том, какие меры принимаются для того, чтобы сберечь людей от утопления. На территории водоемов ежедневно проводятся рейды – в четыре патрульные группы входят сотрудники полиции, ГИМС МЧС, управления по делам ГО и ЧС, контрольного управления, спасатели. На реке Черная и водохранилище ГРЭС-2 работают два мобильных патрульно-спасательных поста в составе водолазов, однако они дежурят лишь с 12:00 до 20:00.

Кроме того, людей штрафуют за распитие горячительных напитков на берегу водоемов и плаванье в неподходящих для этого местах.

«На сегодняшний день составлено два административных протокола за употребление спиртных напитков, за купание в запрещенных местах – 22 протокола», – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

Также на реке Черная установили специальные буйки, которые ограждают место с наиболее опасной глубиной.

«В этом году в качестве эксперименты установили 200 метров буйков. Однако это не значит, что там выделено место купания. Это граница начала опасной зоны, где заканчивается мелководье и начинается глубина. По нашим наблюдениям, это работает. Большинство людей не заходят за эти буйки. В планах приобретение подобных буйков и установка на других водоемах», – добавил Рачев.

Тем не менее, трагедии на воде случаются. Так, с начала купального сезона утонуло восемь горожан. Причем пять происшествий произошло за прошедшую неделю. В первую очередь власти связывают это с желанием людей поплавать в жаркую погоду в неположенных местах, а также с пагубным влиянием алкоголя. Согласно официальным данным, шесть из восьми погибших сургутян распивали спиртные напитки перед купанием.

Напомним, что в Сургуте нет водоемов, которые соответствовали бы санитарно-гигиеническим нормам и подходили для плавания. Однако Роспотребнадзор взял пробы из двух акваторий – по их результатам станет известно, смогут ли горожане получить долгожданное место для отдыха на воде.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 107, комментариев: 0
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