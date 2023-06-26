В Сургут прибыл Чистомэн и собрал четыре пакета с мусором

Супергерой, который борется с мусором и ратует за поддержание чистоты в городах России, прибыл в Сургут для нового рейда. Чистомэн провел в Сургуте три уборки: в парках «За Самой», «Геологов» и около «Ауры».

«Утром после завтрака отправился в парк «За Саймой». Везде пишут, что он очень чистый. Да, так и есть. Прекрасный парк. Но если отступить от тропинок на два метра, то там есть мусор. Собрал один мешок», – рассказал в своей группе в ВК доброволец.

Молодой человек в зеленой балаклаве также собрал один большой мешок мусора в лесополосе за ТРЦ «Аура». Всего Чистомэн за три уборки в городе собрал четыре пакета с мусором.

«Далее пошел в парк «Геологов». Около Преображенского храма собрал мешков. Кстати, именно там не было капитальной уборки лет семь. О чем свидетельствуют банки датируемые 2016 годом», – подытожил молодой человек.

Чистомэн — это супергеройский псевдоним Артура Матиса-Сиразеева из Челябинска. Больше 10 лет он занимается уборкой мусора в городах страны. Первые экологические рейды он проводил в родном городе, но со временем география значительно расширилась.