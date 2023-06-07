Сургутяне начнут праздновать День города с 10 июня

В Сургуте праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню России, начнутся с 10 июня. Для местных жителей подготовили насыщенную программу на эти выходные. Их ждет более 20 мероприятий, рассказали в пресс-службе администрации.

«Мероприятия стартуют уже с 10 июня. Так в 12:00 культурный центр «Порт» приглашает сургутян отметить День города участием в познавательном квесте «Тут Сургут», посвященном истории города, его знаковым местам и достопримечательностям. Записаться на участие в квесте можно через группу Культурного центра «Порт» в социальной сети «Вконтакте». В это же время Сургутский краеведческий музей приглашает на акцию «Музейный квартал», − говорится в сообщении.

В воскресенье, 11 июня, в 12:00 на аэродроме «Боровая» стартует открытый чемпионат по парашютному спорту. А в Городском культурном центре пройдет концерт. Вход на это мероприятие − по пригласительным билетам.

«Главные события развернутся на Центральной площади Сургута в сам День города − 12 июня. С 12:00 начинают работать игровые площадки для детей, спортивные и развлекательные локации, для горожан выступят творческие коллективы городских учреждений культуры, весь день будет действовать торговая ярмарка», − добавили в пресс-службе.

Кроме того, 12 июня с 10:00 в Городском парке культуры и отдыха начнется марафон «Дети рулят». Дети будут соревноваться друг с другом на велосипедах, самокатах, беговелах. В 12:00 в парке сургутян будет ждать концертная программа «Город на Оби».

Централизованная библиотечная система в День города проведет викторины, информационные часы, встречи с приглашенными гостями с 11:30. С 12:00 до 15:00 в МАУ «Городской парк» пройдет игровая программа «Чудеса из Короба».

На площадке у галереи современного искусства «Стерх» с 14:00 до 18:00 состоится арт-фестиваль «Рыбное место». В рамках фестиваля состоятся игровые программы для детей и взрослых, тематические мастер-классы по созданию разнообразных рыб, будут работать арт-зоны. Также горожане смогут сфотографировать на фоне красивых локаций.

Итоговым мероприятием станет концерт заслуженного артиста России Александра Маршала. Выступление звезды российской эстрады начнется в 19:00 на Центральной площади города. Вход свободный.