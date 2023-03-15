В Сургуте установят пять автобусных остановок на улице Привокзальная

В Сургуте «Горсвет» сделал пять новых автобусных остановок из металла и стекла, которые будут установлены на улице Привокзальная. Сейчас ее ремонтируют по проекту «Безопасные и качественные дороги».

«В правилах благоустройства у нас утверждено техническое задание на остановочные стеклянные теплые комплексы. Мы будем приводить все остановочные комплексы города к единому стилю. Любой поставщик, заходящий на изготовление остановочных павильонов, должны соблюдать техническое задание. «Горсвет» с заданием справляется», – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Отметим, что подобные павильоны уже эксплуатируются в городе, однако часть из них производили в Казани. Главное требование – стекло должно быть закаленным. Такой материал гораздо лучше переносит перепады температур, а в случае повреждений он не образует острых осколков. Кроме того, такие остановки гораздо легче мыть.

«Сейчас пять штук изготавливаем мы, летом планируем передать заказчику. Технологию отрабатываем сами. Павильоны будут иметь меньше отопительных приборов, чем те шестнадцать, которые установлены по городу, но там также будет освещение, световое табло, Павильоны выполнены из металла и каленого стекла. Договоры на поставку стекла и других элементов конструкции заключены. Металлические конструкции производят специалисты предприятия», – сообщил директор СГМУЭП «Горсвет» Станислав Кузнецов.