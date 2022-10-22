Следственные комитеты ХМАО и Якутии разберутся в ситуации с обманутым пенсионером

В соцсетях люди распространяют информацию о 63-летнем жителе Якутии, который приехал на вахту в Сургут и был обманут работодателем. Мужчина решил вернуться домой пешком из-за отсутствия денег, его путь длится уже полтора месяца. Отмечается, что расстояние между нефтяной столицей и Республикой Саха составляет около 2500 километров.

Ситуацией заинтересовались следственные комитеты ХМАО и Республики Саха. Устанавливаются конкретные фактические обстоятельства произошедшего для решения вопроса об организации процессуальной проверки.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мошкину доложить о принимаемых мерах и уже известных к данному моменту обстоятельствах произошедшего», – прокомментировали в пресс-службе СКР.