Бывший кинотеатр «Аврора» в Сургуте станет центром проведения мероприятий

Здание бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте не будет снесено. Более того, в администрацию города обратился инвестор, который готов взять здание, восстановить его и вдохнуть новую жизнь – предварительно, в нем будут проходить мероприятия. Об этом siapress.ru рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута Александр Коновалов. Подробности о том, кто является инвестором и что будет в «Авроре», читайте в ближайшее время на нашем портале.

Напомним, что «Аврора» в течение нескольких лет стояла пустой и порядок внутри нее никто не поддерживал. Из-за этого внутри здания прогнили все коммуникации, и администрация Сургута планировало снести бывший кинотеатр и разбить на его месте сквер. Однако общественность выступила в защиту легендарного здания, и теперь оно получает шанс на новую жизнь.