16+
Логотип Сиапресс
USD  59,9974   EUR  59,5082  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Аворору» не снесут. В администрацию обратился инвестор, который вдохнет в здание новую жизнь

Бывший кинотеатр «Аврора» в Сургуте станет центром проведения мероприятий

​«Аворору» не снесут. В администрацию обратился инвестор, который вдохнет в здание новую жизнь
Фото change.org

Здание бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте не будет снесено. Более того, в администрацию города обратился инвестор, который готов взять здание, восстановить его и вдохнуть новую жизнь – предварительно, в нем будут проходить мероприятия. Об этом siapress.ru рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута Александр Коновалов. Подробности о том, кто является инвестором и что будет в «Авроре», читайте в ближайшее время на нашем портале.

Напомним, что «Аврора» в течение нескольких лет стояла пустой и порядок внутри нее никто не поддерживал. Из-за этого внутри здания прогнили все коммуникации, и администрация Сургута планировало снести бывший кинотеатр и разбить на его месте сквер. Однако общественность выступила в защиту легендарного здания, и теперь оно получает шанс на новую жизнь.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:14, просмотров: 120, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре грибник обнаружил в лесу дерево с лифчиками 632
  2. ​Сургут удерживает лидерство в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 541
  3. Метровую семгу украли из магазина Нижневартовска 495
  4. Ночное ДТП с велосипедистом в Сургуте попало под прицел камер // ВИДЕО 410
  5. ​H&M вернулся в Сургут. Надолго ли? 407
  6. ​В Сургуте утонул 56-летний мужчина из Омска 389
  7. ​Югорчанина осудят за незаконный улов 382
  8. ​Прибивший фанеру к остановке депутат попал в ДТП в Нижневартовске 334
  9. Популярная в Югре торговая сеть ввела маски для сотрудников 298
  10. «Надеяться исключительно на кредитование под низкие проценты — неправильно» 290
  1. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2259
  2. Районный парикмахер 1956
  3. Подросток случайно подстрелил приятеля в Сургутском районе 1646
  4. ​В ХМАО автомобиль с девушкой затянуло в болото 1615
  5. Работника югорского аэропорта убило винтом самолета 1584
  6. ​Опять запрет 1446
  7. Полицейская овчарка помогла найти пропавшую пенсионерку в Нижневартовске 1418
  8. ​Югорчане восхитились северным сиянием // ФОТО 1362
  9. В Сургуте пройдут поиски мужчины, пропавшего в прошлом году 1270
  10. Сургутянин на элитной иномарке вылетел в кювет и погиб 1198
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6918
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4198
  3. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3468
  4. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3397
  5. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3375
  6. ​Разрушительные заблуждения 3026
  7. ​Нетореными тропами 2791
  8. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2779
  9. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 2635
  10. ​В Ханты-Мансийске буксировали самолет авиакомпании Utair 2601

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика