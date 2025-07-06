Сразу 16 пар сыграли свадьбу одновременно в Ханты-Мансийске

Накануне Дня семьи, любви и верности в Ханты-Мансийске прошла массовая церемония бракосочетания. Одновременно узами брака себя связали 16 пар со всего ХМАО. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в своих соцсетях.

«Среди них есть хантымансийцы – Андрей Зарифуллин и Юлиана Ефейкина, Олег Гузов и Анриетта Вагнер. Поздравляю молодоженов с этим важным этапом в жизни! Пусть в вашей семье всегда царит любовь и гармония», – написал мэр Ханты-Мансийска.

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий четырем супружеским парам из Ханты-Мансийска, прожившим в браке более 25 лет, вручили медали «За любовь и верность».

Напоминаем, в Сургуте массовая регистрация браков состоится 8 июля. Церемонию планируют провести в необычном формате – под открытым небом в Сквере торжеств.