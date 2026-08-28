В образовательных учреждения Сургута устанавливают фильтры для воды

В Сургуте продолжают оснащать школы и детские сады дополнительными системами очистки воды. В этом году такие установки появятся еще на 11 объектах — в восьми детских садах и трех школах. Завершить работы планируют до 1 сентября.

Решение продолжить программу приняли после того, как прошлогодняя практика показала свою эффективность. Тогда системы водоочистки установили в девяти учреждениях, где ранее чаще фиксировали жалобы на качество воды. За год ни одна из установок не дала сбой, а новых обращений с этих объектов не поступало.

«Продолжаем оснащать специальными фильтрами для очистки воды детские сады и школы Сургута. Фильтры подбираем исходя из количества воды, которое расходует учреждение. Срок эксплуатации — от 3 до 5 лет в зависимости от качества подаваемого ресурса, — отметил глава Сургута Максим Слепов. — В прошлом году уже установили фильтры в девяти учреждениях. За год ни одна установка не дала сбой. Такое решение приняли для внештатных ситуаций. В случае перепадов давления на магистралях или других сбоях при подаче воды детские сады и школы смогут продолжать работать без аварийных отключений».

Среди учреждений, где оборудование появится в этом году, — детские сады «Снегирек», «Колокольчик», «Искорка», а также школы № 5, 15 и 18. Часть систем уже смонтирована, остальные установят до начала нового учебного года.

Как рассказал заместитель директора МКУ «ДЭАЗиИС» Артем Нижегородов, объекты для установки выбирают по результатам мониторинга. В течение года специалисты собирают сигналы от учреждений, проверяют информацию и определяют школы и детсады, где чаще возникали проблемы с качеством воды. Системы являются дополнительным оборудованием и не заменяют существующее водоснабжение. Их задача — обеспечить стабильную подачу чистой питьевой воды в учреждения даже при внештатных ситуациях на городских сетях.

Сами станции устанавливают без прекращения подачи воды. Поэтому даже если монтаж затянется из-за непредвиденных обстоятельств, это не повлияет на работу учреждений и учебный процесс. После завершения монтажа систему вводят в эксплуатацию без остановки водоснабжения.

«В образовательных учреждениях очень рады тому, что им поставили такое оборудование. Так что мы продлим эти мероприятия на следующий год», — резюмировал Артем Нижегородцев.

Главный инженер компании-подрядчика Александр Логинов пояснил, что оборудование подбирают индивидуально после обследования объекта. Сначала специалисты оценивают условия, затем завозят материалы, монтируют систему и проводят пусконаладочные работы. В среднем установка одной станции занимает около трех дней, а на объектах одновременно работают несколько специализированных бригад.

Фильтры задерживают физические примеси, например, ржавчину. После системы фильтрации установлен ультрафиолетовый стерилизатор. Производительность оборудования составляет около 6-8 кубометров воды в час. К слову, о стандартах качества — аналогичные фильтры заказывают в том числе и градообразующие предприятия Сургута.

Фильтрующий материал рассчитан в среднем на 3-5 лет работы. Срок зависит от объема и количества загрязнений, поступающих в систему. После этого его можно заменить без необходимости демонтировать всю установку.

В администрации города рассчитывают продолжить программу и в следующем году. Необходимость новых систем будут определять так же — по результатам мониторинга обращений и фактической ситуации в каждом образовательном учреждении.

При поддержке Администрации Сургута