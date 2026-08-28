В Сургуте в самом разгаре подготовка к расширению улицы Киртбая

В Сургуте впервые проводится масштабная реконструкция улицы Игоря Киртбая. Работы рассчитаны на два года. В нынешнем сезоне подрядчик сосредоточился на переустройстве инженерных сетей, а в 2027 году специалисты приступят непосредственно к дорожному полотну, тротуарам, велодорожкам и благоустройству.

Протяженность реконструируемого участка составляет около километра. После завершения проекта здесь появится четырехполосная дорога с разделительной полосой шириной 2,5 метра. Также предусмотрены проезд-дублер, парковки, освещение, видеонаблюдение, более 7 тысяч квадратных метров тротуаров, около 3 тысяч квадратных метров велодорожек и свыше 8 тысяч квадратных метров парковочных площадей.

Директор МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу рассказал, что проектную документацию подготовили несколько лет назад, муниципальный контракт заключили в прошлом году, а к строительно-монтажным работам приступили в нынешнем сезоне. «В этом году мы планируем выполнить работы по инженерным коммуникациям, а в следующем уже приступить непосредственно к дорожному полотну, тротуарам, велодорожкам и благоустройству», — отметил директор УКСа.

Сейчас общая готовность объекта составляет около 10 процентов. Значительная часть выполненного объема визуально почти незаметна, поскольку речь идет о скрытых работах. Подрядчик занимается сетями водоснабжения, ливневой канализации, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и связи.

Главный инженер компании-подрядчика «ЮВиС» Антон Суворов сообщил, что по водопроводу уже выполнено около 45 процентов работ — проложено примерно 450 метров из километра. На объекте задействованы девять единиц техники и 15 специалистов. Работы по водоснабжению планируют завершить до конца октября, после чего продолжат переустройство ливневой канализации и других инженерных сетей.

Одной из самых сложных частей проекта станет реконструкция ливневой канализации. Трубопроводы предстоит прокладывать на большой глубине, местами котлован будет достигать шести метров. Из-за этого отдельные участки улицы Киртбая будут временно перекрывать. О предстоящих ограничениях жителей и пассажиров общественного транспорта планируют предупреждать заранее.

Подрядчику приходится учитывать и большое количество действующих коммуникаций. Во время работ специалисты периодически обнаруживают сети, не отраженные в документации. Такие вопросы, по словам представителя компании, оперативно решаются совместно с заказчиком.

Необходимость полной реконструкции связана в том числе с тем, как улица была построена изначально. Ранее основание выполнили из дорожных плит, поверх которых уложили асфальт. Теперь конструкцию полностью заменят: старые плиты демонтируют, подготовят новое основание и сформируют современную дорожную одежду.

Стоимость контракта составляет около 1 миллиарда рублей. Финансирование идет из окружного и местного бюджетов. Завершить строительно-монтажные работы планируют в 2027 году, после чего объект пройдет необходимые процедуры ввода. Полностью реконструкцию рассчитывают закончить к сентябрю 2027 года. Обновленная улица должна улучшить транспортную доступность для жителей микрорайонов 37 и 5А, а также повлиять на организацию движения в районе въезда в город. Кроме автомобильной инфраструктуры, проект предусматривает развитие пешеходных и велосипедных маршрутов.

Реконструкция улицы Киртбая идет на фоне масштабной дорожной кампании в Сургуте. В этом году на обновление магистралей, внутриквартальных проездов, устранение колейности и ямочный ремонт направили более 2 миллиардов рублей. Всего планируется привести в порядок свыше 20 километров дорог общей площадью более 300 тысяч квадратных метров — почти на 20 тысяч больше, чем годом ранее. На месяц раньше намеченного срока финишировал ремонт дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в рамках которого в этом году обновляли 4 участка.

При поддержке Администрации Сургута