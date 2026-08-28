Сургутян приглашают на фестиваль современной городской культуры

Завтра, 29 августа, в Городском парке культуры и отдыха Сургута на проспекте Набережном, 37а, будет проходить фестиваль современной городской культуры. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали организаторы мероприятия.

С 11:00 до 20:00 на главной сцене выступят местные музыкальные коллективы, рок- и хип-хоп исполнители, а также DJ. В программе − группы «Импульс», «Будем в среду», «SOLARIS PARK», «June6», «Палас?», DJ «XDEMA» и другие участники.

Завершится фестиваль огненным шоу от творческой группы «ПЛЕМЯ».

Кроме музыки, гостей ждут фудкорт, интерактивные площадки, мастер-классы и активности городских сообществ.

Организаторы отмечают, что фестиваль призван поддержать молодых исполнителей и городские инициативы, а также создать пространство для общения жителей Сургута.

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