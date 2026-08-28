Семья из Сургута пострадала после опрокидывания автомобиля на тюменской трассе

Семья из Сургута пострадала в ДТП на федеральной трассе Тюмень − Ханты-Мансийск. Авария произошла накануне днем на 81-м километре дороги. По предварительной информации Госавтоинспекции Тюменской области, 54-летний водитель «Хендэ Соната» мог уснуть за рулем.

«Вчера днем на 81-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Хендэ Соната». Предварительно, машина въехала в металлическое ограждение, после чего опрокинулась в кювет», − говорится в сообщении.

В аварии пострадали водитель и двое его пассажиров − 47-летняя жена и 17-летний сын. Всех троих госпитализировали в больницу Тюмени.

В Госавтоинспекции отметили, что Ярковский участок трассы Тюмень − Ханты-Мансийск в этом году остается одним из самых аварийных. Несмотря на небольшую протяженность и хорошее состояние дороги, здесь уже погибли шесть человек и 28 получили травмы.

«Движение осуществляется по четырем полосам, встречные потоки разделены ограждением», − уточнили в ГАИ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.