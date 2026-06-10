Штрафы до 700 тысяч рублей грозят владельцам сайтов за неправильную авторизацию пользователей

Госдума приняла закон, вводящий штрафы за нарушение правил авторизации пользователей на сайтах и в мобильных приложениях. Как сообщает «Интерфакс», новые нормы касаются владельцев интернет-ресурсов и не распространяются на обычных пользователей.

Согласно документу, владельцы сайтов и приложений, не обеспечившие авторизацию пользователей, находящихся в России, одним из предусмотренных законом способов, могут быть привлечены к административной ответственности. Для граждан штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц − от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц − от 500 до 700 тысяч рублей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин напомнил, что еще ранее вступили в силу нормы, согласно которым авторизация пользователей из России должна осуществляться с помощью номера телефона, Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единой биометрической системы или российских сервисов авторизации.

По его словам, новые штрафы не затронут обычных пользователей интернета.

«Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран», − отметил Горелкин.

Позднее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский также опроверг сообщения о том, что россиян якобы будут штрафовать за вход на сайты через Gmail, Apple ID или Google ID.

«Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», − написал он в своих соцсетях.

По словам Боярского, ответственность предусмотрена исключительно для владельцев сайтов, а не для пользователей социальных сетей или других интернет-сервисов.

Кроме того, закон вводит штрафы за нарушения при использовании рекомендательных технологий − алгоритмов, которые подбирают контент на основе предпочтений пользователей. Санкции предусмотрены за отсутствие обязательной информации о работе таких алгоритмов, а также за невыполнение требований Роскомнадзора. В случае повторных нарушений размеры штрафов могут достигать 2,8 миллиона рублей.