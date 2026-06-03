Депутаты Сургута вновь подняли вопрос о судьбе железнодорожного вокзала

Строительство нового железнодорожного вокзала в Сургуте вновь стало одной из главных тем заседания комитета городской думы по городскому хозяйству. Депутаты заинтересовались не только темпами работ на объекте, но и перспективами строительства крытого перехода через железнодорожные пути, который должен стать частью будущего транспортно-пересадочного узла.

«На сегодняшний день по первому этапу какое состояние? − в первую очередь уточнил председатель комитета Владимир Клишин. − И вопрос по второму этапу. Хотел бы уточнить по проектированию перехода через железнодорожные пути. До конца хочу понять, мы планируем переход только на выход на дальние пути или, чтобы был подъезд с другой стороны дороги?»

Как сообщил депутатам директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич, активная фаза строительства возобновилась в апреле. Сейчас на площадке работают около 50 человек. Строители завершили контур первого этажа и приступают к монолитным работам на втором.

Кроме того, городу предстоит снести небольшой магазин, расположенный на территории будущего транспортно-пересадочного узла. После этого участок планируют полностью благоустроить.

На втором этапе реализации проекта РЖД должны построить крытый надземный переход, который соединит вокзал с транспортно-пересадочным узлом и остановками общественного транспорта.

Однако народных избранников больше всего интересовали сроки окончания строительства. По словам депутата Богдана Гужвы, жители Сургута регулярно задают этот вопрос на встречах и недовольны темпами работ.

«Мы не понимаем перспектив и когда окончание работ. Когда мы проводим встречи с избирателями, мы слышим от людей: «Позор!». <…> Людям конкретика нужна», − подчеркнул парламентарий.

В ответ Сорич сообщил, что официальным сроком завершения строительства сейчас считается конец 2028 года.

«В рамках реализации проекта срок – конец 2028 года. Об этом говорит и округ. Официальная информация размещена и в проекте реализации, и в рамках выданного разрешения на строительство», – пояснил он.

Напомним, строительство нового железнодорожного вокзала в Сургуте неоднократно переносилось. Изначально объект планировали сдать в 2025 году, затем сроки сдвинули на 2027-й, а теперь речь идет как минимум о завершении работ к концу 2028 года.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что стоимость проекта выросла до 10 млрд рублей. По его словам, причиной стали затянувшиеся сроки строительства и необходимость актуализации проектной документации.

Финансирование вокзала осуществляется на паритетных условиях: половину расходов берет на себя правительство Югры, вторую половину – РЖД. Как отмечали ранее, округ готов выполнять свои обязательства в полном объеме, однако со стороны железнодорожной компании возникают задержки с финансированием.

На сегодняшний день на строительство уже направлено около 1,3 млрд рублей. При этом дальнейшие сроки реализации проекта во многом будут зависеть от объемов финансирования, которые РЖД предусмотрит в своей инвестиционной программе.