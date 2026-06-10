«Билайн» внедрил «белый VPN» для доступа к Spotify, Netflix и Brawl Stars

«Билайн» внедрил «белый VPN» в тариф для своих абонентов. Клиенты с актуальной подпиской bee получили автоматический доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и другим зарубежным сервисам, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора.

Доплачивать за новую возможность или подключать дополнительные опции не нужно. Сервис распространяется на зарубежные платформы, которые не запрещены в России, но самостоятельно прекратили работу в стране.

«Клиенты "Билайна" на актуальной подписке bee с сегодняшнего дня получили доступ к зарубежным сервисам, которые разрешены, но не работают в России в том числе Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и другим. Все заработало автоматически, без доплат и дополнительных условий», — сообщили в компании.

Генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин отметил, что раньше пользователям приходилось самостоятельно включать VPN или обращаться к посредникам для доступа к таким сервисам.

По его словам, среди ушедших из России платформ остаются востребованные у россиян ресурсы, которые при этом не запрещены в стране.