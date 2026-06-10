Врачи Югры впервые применили радиочастотную абляцию опухоли легкого

В Сургутской окружной клинической больнице впервые в Югре применили радиочастотную абляцию опухоли легкого. Новая технология позволила помочь 73-летнему жителю Нефтеюганска, которому традиционная операция была противопоказана из-за тяжелой сердечно-сосудистой патологии.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов. Первым пациентом стал Василий Ягафов.

В 2022 году у мужчины диагностировали колоректальный рак. После лечения он вернулся к привычной жизни, однако во время контрольного обследования врачи обнаружили одиночный метастаз в правом легком.

Команда рентгенохирургов и онкологов предложила пациенту малоинвазивное лечение. Радиочастотную абляцию применяют в случаях, когда открытая операция связана с высокими рисками.

Под контролем ангиографа и навигационной системы врачи через небольшой прокол кожи подвели к опухоли специальный электрод. Радиочастотная энергия нагрела ткани примерно до 120 градусов, в результате чего опухолевые клетки разрушились.

Метод не требует больших разрезов, меньше повреждает окружающие ткани и сокращает период восстановления. Особенно эффективна технология при небольших опухолевых очагах.

Операцию провели 2 июня. Она прошла успешно, опухолевый очаг разрушен. Сейчас пациент восстанавливается под наблюдением специалистов и готовится к выписке. В депздраве отметили, что внедрение радиочастотной абляции расширяет возможности лечения пациентов, которым противопоказаны традиционные хирургические вмешательства.