До завершения голосования о благоустройстве в Сургуте осталось два дня

У жителей Сургута осталось два дня, чтобы принять участие во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства. Сделать выбор можно до 12 июня, сообщил глава города Максим Слепов. В голосовании уже приняли участие более 40 тысяч сургутян.

Сейчас лидирует сквер Энергетиков. Проект его благоустройства предусматривает создание зоны отдыха с сохранением зеленых насаждений, обустройство дорожек, установку скамеек, освещения и спортивных элементов.

Всего в этом году на голосование вынесли три проекта: парковую зону в 37-м микрорайоне, сквер Энергетиков и общественное пространство в 32-м микрорайоне. Территории планируют благоустроить в следующем году. Проект-победитель получит финансирование из окружного и федерального бюджетов.

С 2019 года благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Сургуте реализовали 25 проектов. Проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров в ТРЦ «Сити Молл» в будние дни.