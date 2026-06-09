Вице-премьер высоко оценил проект «Южного обхода» Тюмени на полях ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий Наблюдательный совет АИРР, дал высокую оценку пилотному проекту Тюменской области и ГК «Автодор» по строительству «Южного обхода» Тюмени. Он назвал его ярким примером долгосрочного инвестиционного соглашения и эффективного взаимодействия федерального центра с регионами.

«Прошлый год стал первым годом реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». И благодаря совместной работе, несмотря на все сложности, мы достигли всех плановых показателей. Это говорит о том, что у нас выстроена эффективная система взаимодействия правительства с регионами», – сказал Марат Хуснуллин.

Новая автомагистраль, которая станет вторым транспортным кольцом вокруг областной столицы, позволит разгрузить федеральные и региональные трассы, повысить скорость транзитных перевозок и создать дополнительные условия для инвестиционного развития.

Губернатор Александр Моор отметил, что «Южный обход» даст прямой доступ к территории строящегося индустриального парка, где расположится крупный распределительный центр. При выборе локации для его строительства одним из ключевых условий было наличие удобной транспортной развязки.

«Также проектируемый обход города станет важным элементом для успешного функционирования всероссийского термального курорта спортивно-оздоровительного формата. Всё это – десятки миллиардов рублей инвестиций и тысячи рабочих мест», – акцентировал Александр Моор.

Напомним, что строительство «Южного обхода» Тюмени было анонсировано ранее в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект призван не только улучшить транспортную ситуацию в городе, но и связать ключевые инвестиционные площадки региона. Ранее на ПМЭФ-2026 был представлен и проект всероссийского термального курорта «Жемчужина Сибири», включенный в перечень федеральных круглогодичных курортов. «Южный обход» обеспечит удобный подъезд к этой масштабной туристической зоне.

Марат Хуснуллин предложил регионам Ассоциации рассмотреть возможность тиражирования подобных практик инфраструктурного развития.