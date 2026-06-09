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​Югорчане теперь могут получать переводы по своему QR-коду

Югорчане теперь не раскрывают номер телефона при оплате

​Югорчане теперь могут получать переводы по своему QR-коду
Владимир Смирнов

Новую технологию денежных переводов уже можно протестировать в банковских приложениях. Получатель средств может сам сформировать персональный QR-код на желаемую сумму и передать его отправителю. Тот, в свою очередь сканирует и осуществляет перевод без ввода реквизитов, номера телефона, выбора банка получателя.

«Это востребовано при личных встречах: возврат долга, совместная оплата счета в кафе, расчет с репетитором или курьером. Получатель может не раскрывать свой номер телефона — дополнительный уровень приватности. Сервис также подходит для сборов на общие цели через СБП. Получатель формирует один QR-код с нужной суммой и отправляет всем участникам — каждый вносит свою долю без поиска получателя по номеру телефона», — пояснил Алексей Охорзин из ВТБ.

Лидия Клюкина из НСПК добавила, что важным преимуществом сервиса является его межбанковский характер: решение не ограничивается инфраструктурой одного банка и позволяет клиентам разных кредитных организаций переводить средства друг другу.


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Сегодня в 21:40, просмотров: 96, комментариев: 0
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