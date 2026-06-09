На пешеходном бульваре в Тюмени состоялся инклюзивный фестиваль

В Тюмени состоялся IV Инклюзивный фестиваль #Городравных2026. Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России, организовали департамент социального развития Тюменской области и Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов.

Главной точкой притяжения стала насыщенная концертная программа. На сцене блистали инклюзивные творческие коллективы Тюмени: зрители увидели трогательные вокальные партии и зажигательные танцевальные номера, доказывающие, что талант не зависит от физических особенностей человека.

Гости фестиваля также могли поучаствовать в мастер-классах, организованных АНО «Институт уникальных детей», АНО «Содействие» и другими организациями. Дети и взрослые с увлечением учились новым ремеслам. Рядом со сценой развернулась ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, выполненных людьми с инвалидностью.

«На сегодняшний день фестиваль объединяет всех людей с особенностями в этом направлении. И с каждым годом участников становится все больше. Именно социокультурная реабилитация играет большую роль в социализации людей с инвалидностью и лучше всего помогает им проявить себя», – отметила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов Гульнара Байматова.

Фестиваль #Городравных2026 подтвердил статус площадки для формирования позитивного и уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.