Тюмень примет первый всероссийский форум «Патриоты Урала»

Первый всероссийский форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России» состоится в Тюмени 22 августа. Мероприятие пройдет в День государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Благодарю Владимира Владимировича Путина и Артема Владимировича Жогу за доверие, которое было оказано нашему региону», – отметил Александр Моор.

Ключевыми темами форума станут ресоциализация ветеранов специальной военной операции через творчество и сохранение памяти о событиях в Донбассе. Организаторы также планируют представить лучшие волонтерские инициативы и практики поддержки участников СВО.

«Очень много ребят как на фронте, так и после возвращения домой раскрывают свои творческие способности: сочиняют стихи, пишут песни. Так они проживают события страны и сохраняют память о них для следующих поколений», – пояснил полпред президента в УрФО Артем Жога.

Предполагается, что мероприятие продлится с 21 по 23 августа, основным днем станет 22 августа. Программа форума еще верстается, регистрация для участников откроется в ближайшее время.

Напомним, что форум «Патриоты Урала» был создан осенью 2024 года по инициативе Артема Жоги. За это время прошло пять встреч: в Верхней Пышме (Свердловская область), Миассе (Челябинская область), Екатеринбурге, Новом Уренгое (ЯНАО) и Ханты-Мансийске. Всего в мероприятиях приняло участие более двух тысяч человек, помогающих бойцам и их семьям. Форум высоко оценил президент России Владимир Путин, после чего проект решено было расширить до всероссийского формата.