Более 500 молодых тюменцев приняли участие в форуме «МОСТ»

В Тюмени завершился форум молодежи «МОСТ», который собрал более 500 активных молодых людей со всего региона. Мероприятие проходило в музейном комплексе им. И.Я. Словцова и включало работу шести тематических площадок.

«В Тюменской области мы стремимся сохранять и укреплять традиционные духовно-нравственные ценности среди молодежи, создавать возможности для самореализации ребят, развития их талантов, воспитывать патриотичную и социально-ответственную молодежь», – заявил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко на пленарной сессии.

В рамках форума работали площадки по следующим направлениям: «Молодежь. Служение Отечеству», «Молодёжь. Будущее», «Молодежь. Предпринимательство», «Молодёжь. Медиа», «Молодежь. Диалог» и «Ярмарка молодёжных сообществ». Участники могли познакомиться с деятельностью «ЮНАРМИИ», «Волонтеров Победы», областного студсовета, «Движения Первых», военно-поискового отряда «Кречет» и других организаций.

Одним из ключевых мероприятий стал открытый диалог «Связь Великой Отечественной войны и специальной военной операции, историческая справедливость и правда, патриотическое воспитание новых поколений» с участием актера и режиссера Егора Бероева.

Форум «МОСТ» проводится в Тюменской области с 2015 года. Аббревиатура расшифровывается как «Молодежь, определяющая судьбу Тюмени». На закрытии мероприятия Артем Дяченко поблагодарил волонтеров, студотрядовцев, юнармейцев, поисковиков и участников «Движения Первых» за работу на форуме.