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​В Тюменской области модернизируют пункт пропуска на границе с Казахстаном

МАПП «Казанское – Кызыл Жар» модернизируют к 2027 году

​В Тюменской области модернизируют пункт пропуска на границе с Казахстаном
t.me/av_moor

В ближайшее время начнется масштабная модернизация пограничного многостороннего автомобильного пропускного пункта (МАПП) «Казанское – Кызыл Жар», расположенного на границе с Республикой Казахстан. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Проектная документация на комплексный капитальный ремонт объекта уже разработана и прошла государственную экспертизу. В июле текущего года был подписан государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ.

Решение о модернизации пункта пропуска стало результатом договоренностей, достигнутых в прошлом году во время встречи главы региона с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым.

– Казахстан – наш ближайший сосед и важнейший международный партнер, – отметил Александр Моор. Модернизация позволит бизнесу сократить издержки на логистику, а путешественникам сделает поездки комфортнее.

Согласно плану, работы по модернизации МАПП «Казанское – Кызыл Жар» продлятся до 2027 года. В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пункта, улучшена инфраструктура и созданы более комфортные условия для пересечения границы как для физических лиц, так и для грузового транспорта.


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Сегодня в 19:23, просмотров: 122, комментариев: 0
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