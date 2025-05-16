Многодетные семьи Югры смогут купить авто со скидкой по госпрограмме

С 16 мая в регионе начался прием заявок по новым условиям госпрограммы покупки авто. Ранее Минпромторг России расширил льготы на многодетные семьи. Теперь они могут приобрести новую легковую машину с дисконтом.

«Сегодня, когда кредиты стали менее доступны, а цены на автомобили выросли, льготная программа – это реальная возможность для семей с детьми и других нуждающихся в поддержке клиентов купить машину. По нашим оценкам, расширение господдержки увеличит выдачи по ней примерно на 10%», – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Воспользоваться госпрограммой могут и медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, клиенты с инвалидностью. Господдержка действует на машины отечественных марок с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей, а также электрокары, произведённые на территории России.